Эксперт заявил, что взрыв на полигоне в Неваде мог быть сигналом России

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Взрыв, который американцы устроили на полигоне в Неваде через некоторое время после отзыва РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), мог быть сигналом России, считает участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения Дмитрий Стефанович.

Эксперт объяснил, что речь идет об эксперименте США с неядерным взрывным устройством. Он подчеркнул, что такие испытания, как правило, готовят заранее. Требуется время, чтобы их спланировать, добавил Стефанович.

"Возможно, это сигнал в том числе и России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем, однако пока нет уверенности в том, что такие испытания в принципе у нас планируются", – приводит "Лента.ру" его слова.

Однако Стефанович отметил, что если такие мероприятия и будут проводиться, то без информационного сопровождения.

Ранее сообщалось, что США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывалось ядерное оружие. Мероприятие организовали в тот же день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В испытаниях использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы. Эксперимент был проведен для снижения глобальных ядерных угроз "в целях США по нераспространению ядерного оружия".

18 октября Госдума приняла в заключительном чтении закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Проект отменяет статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.



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