Эксперт объяснил необходимость отзыва ратификации договора о запрете ядерных испытаний

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Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не ратифицировали ни США, ни ряд других стран. Поэтому действия России по отзыву документа носят ответный характер на действия этих государств, в особенности США. Об этом сообщает RT со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Дрозденко.

По его словам, для вступление в действие ДВЗЯИ необходимо, чтобы его подписали и ратифицировали все 44 страны, определенные МАГАТЭ.

"Если они его подписали, значит, получают всю мониторинговую информацию из тех органов, которые работают в рамках этого договора, но не обязаны его соблюдать. Слишком большой список стран, которые отказались действовать в рамках этого договора", – отметил Дрозденко.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ был внесен в ГД 13 октября. Соавторами законопроекта выступили практически все депутаты нижней палаты парламента.

Согласно ему, отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", содержащая положение о ратификации договора, подписанного от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

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