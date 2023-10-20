США в день решения РФ по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне в Неваде

Фото: 123RF/bartusp

США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывалось ядерное оружие. Об этом со ссылкой на американское Минэнерго сообщает РИА Новости.

Отмечается, что испытания прошли в тот же день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру", – указано в сообщении.

В испытаниях использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы. Эксперимент был проведен для снижения глобальных ядерных угроз "в целях США по нераспространению ядерного оружия".

Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 13 октября. Утром 17 октября председатель ГД Вячеслав Володин объявил, что Россия 23 года ждала, что США ратифицируют данный договор, но Вашингтон не сделал этого.

18 октября закон был принят Госдумой в третьем, заключительном чтении.

РФ призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия – Гаврилов