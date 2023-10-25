РФ видит политический сигнал в испытаниях в Неваде и должна быть начеку – Рябков

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Ситуация с проведением на испытательном полигоне в Неваде подземного взрыва является политическим сигналом, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пленарном заседании Совета Федерации.

В связи с этим он призвал Россию быть начеку.

"Как сказал наш президент, если Соединенные Штаты продвинутся к началу натурных ядерных испытаний, мы должны будем и здесь ответить зеркально", – подчеркнул замминистра, комментируя американские испытания.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Россия уже проверяет информацию о подземном взрыве на американском испытательном полигоне в Неваде. Даже если данные о взрыве с использованием химического взрывчатого вещества подтвердятся, то Россия все равно не будет испытывать ядерное оружие, говорится в его заявлении.

Россия неоднократно напоминала, что Москва проведет ядерное испытание только в том случае, если США сделают соответствующий шаг первыми.

В ходе Валдайского форума Владимир Путин в очередной раз напомнил, что российской военной доктриной предусмотрены два условия для применения ядерного оружия: в качестве ответной меры и при угрозе существованию государства.

Песков заявил, что ядерный арсенал Франции и Великобритании де-факто контролируют США