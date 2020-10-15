В аэропорту Лос-Анджелеса снова заметили мужчину с реактивным ранцем

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Неизвестный с реактивным ранцем проник на территорию аэропорта в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Члены экипажа China Airlines сообщили, что видели кого-то в реактивном ранце на высоте около 6 000 футов примерно в семи милях к северо-западу от международного аэропорта Лос-Анджелеса", – заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Представители ведомства передали информацию в правоохранительные органы, дело расследуют представители ФБР.

Ранее человека с реактивным ранцем заметили в аэропорту Лос-Анджелеса в сентябре 2020 года. Тогда мужчина пролетел мимо самолета компании American Airlines.

