Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Безопасность

15:30

В РФ разрешили сбивать нарушившие границу гражданские самолеты без пассажиров

безопасность

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гражданские самолеты, которые вторгаются в воздушное пространство России, будут сбивать, если в них нет пассажиров или заложников, сообщает РИА Новости.

Соответствующее постановление о новых Правилах применения оружия при охране российской границы появилось на официальном портале правовых документов.

В нем сообщается, что если судно, нарушившее границу, отказывается выполнять подаваемые радиокоманды, то оно будет сбиваться только при уверенности, что на борту самолета нет гражданских лиц.

Известно, что, согласно правилам, при обнаружении летающего объекта, который вторгся в воздушное пространство России, пограничники должны подать радио- и визуальные сигналы с просьбой прекратить нарушение границы. Если судно не реагируют, то в таком случае российские вооруженные силы должны принудить нарушителя к посадке или вылету из воздушного пространства страны.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика