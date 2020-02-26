В РФ разрешили сбивать нарушившие границу гражданские самолеты без пассажиров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гражданские самолеты, которые вторгаются в воздушное пространство России, будут сбивать, если в них нет пассажиров или заложников, сообщает РИА Новости.

Соответствующее постановление о новых Правилах применения оружия при охране российской границы появилось на официальном портале правовых документов.

В нем сообщается, что если судно, нарушившее границу, отказывается выполнять подаваемые радиокоманды, то оно будет сбиваться только при уверенности, что на борту самолета нет гражданских лиц.

Известно, что, согласно правилам, при обнаружении летающего объекта, который вторгся в воздушное пространство России, пограничники должны подать радио- и визуальные сигналы с просьбой прекратить нарушение границы. Если судно не реагируют, то в таком случае российские вооруженные силы должны принудить нарушителя к посадке или вылету из воздушного пространства страны.