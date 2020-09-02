Американский пилот пожаловался на пролетевшего мимо самолета мужчину

06:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пилот американской авиакомпании American Airlines заявил диспетчеру о пролетевшем мимо самолета мужчине. Об этом передает телеканал Fox 11.
Известно, что инцидент произошел во время захода лайнера на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Мимо самолета пролетел человек с реактивным ранцем.
"Диспетчер, <...> мы только что пролетели парня с реактивным ранцем <...> в 300 ярдах (274 метра. – Прим. Ред.) от нас, примерно на нашей высоте", – сообщается в записи переговоров пилота и диспетчера.
Уточняется, что во время инцидента самолет находился на высоте 3 тысяч футов (914 метров). Кроме того, мужчину с реактивным ранцем заметил еще один пилот из компании SkyWest.
"ФБР известно о сообщениях пилотов. <...> Мы работаем над тем, чтобы выяснить, что произошло", – подчеркнул представитель бюро в интервью телеканалу.
Ранее самолет Москва – Тюмень совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Сообщалось, что судно не смогло приземлиться в месте назначения из-за плотного тумана.
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