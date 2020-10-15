Председатель парламента Кипра заявил об отставке

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Председатель парламента Кипра Димитрис Суллирус объявил об отставке после скандала с "золотыми паспортами", сообщает РИА Новости.

По его мнению, продолжение его пребывания в должности спикера было неверно истолковано.

"В предыдущем заявлении я заявил, что не уйду в отставку с поста спикера парламента до завершения расследования, проведенного государством. Я также отметил, что уже принял решение о том, что буду делать после завершения расследования", – напомнил Силлурис.

Он подчеркнул, что его решения основаны на твердой уверенности в том, что он не сделал ничего незаконного с юридической точки зрения. Силлурис предположил, что его отставка оставит впечатление обратного.

Ранее катарский телеканал "Аль-Джазира" выпустил фильм-расследование о возможной причастности официальных лиц Кипра к нарушениям при предоставлении гражданства.

Телеканал сообщал, что достаточно инвестировать 2,5 миллиона долларов, чтобы получить паспорт Кипра, который позволит путешествовать по всему Евросоюзу без виз. Отмечалось, что среди покупателей кипрских "золотых паспортов" есть преступники и сомнительные личности.

Глава МВД Никос Нурис назвал публикацию пропагандистской атакой на Кипр. В свою очередь, президент страны Никос Анастасиадис создал комиссию для расследования случаев предоставления кипрского гражданства по инвестиционной программе.

Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 обладателей "золотых паспортов" страны. Они получили их в 2008–2012 годах в обмен на инвестиции. Уточнялось, что в список вошли граждане России, Украины и Сирии.

Среди наших соотечественников обладателями кипрских "золотых паспортов", по информации издания, являются первый зампред "Внешэкономбанка" Михаил Кузовлев, муж певицы Алсу Ян Абрамов, основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский и другие.

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что планирует лишить семерых человек "золотых паспортов". Он сообщил, что намерен инициировать расследования в отношении мошенничества с получением этого статуса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о перечне обладателей "золотых паспортов" Кипра. Он отметил, что не все должности в госкорпорациях попадают под ограничения. Также Песков призвал проверять газетные публикации, прежде чем рассматривать предоставленную информацию как факт.

На этой неделе Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. По словам официального представителя правительства Кириакоса Кусиоса, такое решение приняли в связи с ее недостатками и злоупотреблением положениями кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года.