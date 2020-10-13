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Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя правительства Кипра Кириакоса Кусиоса, отменить программу решили в связи с ее недостатками и злоупотреблением положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года.

Кусиос не исключил, что в будущем может быть создана новая инвестиционная программа, однако это будет обсуждаться позже, подчеркнул он.

Решение об отмене программы приняли на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования катарского телеканала "Аль-Джазира" о возможной причастности официальных лиц к нарушениям при предоставлении гражданства.

Телеканал сообщал, что достаточно инвестировать 2,5 миллиона долларов, чтобы получить паспорт Кипра, который позволит путешествовать по всему Евросоюзу без виз. Отмечалось, что среди покупателей кипрских "золотых паспортов" есть преступники и сомнительные личности.

Глава МВД Никос Нурис назвал публикацию пропагандистской атакой на Кипр. В свою очередь, президент страны Никос Анастасиадис создал комиссию для расследования случаев предоставления кипрского гражданства по инвестиционной программе.

Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 обладателей "золотых паспортов" страны. Они получили их в 2008–2012 годах в обмен на инвестиции. Уточнялось, что в список вошли граждане России, Украины и Сирии.

Среди наших соотечественников обладателями кипрских "золотых паспортов", по информации издания, являются первый зампред "Внешэкономбанка" Михаил Кузовлев, муж певицы Алсу Ян Абрамов, основатель группы компаний "Вид" Алексей Ушамирский и другие.

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что планирует лишить семерых человек "золотых паспортов". Он сообщил, что планируется провести расследования в отношении мошенничества с получением этого статуса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о перечне обладателей "золотых паспортов" Кипра. Он отметил, что не все должности в госкорпорациях попадают под ограничения. Также Песков призвал проверять газетные публикации, прежде чем рассматривать предоставленную информацию как факт.