В Кремле прокомментировали список обладателей "золотых паспортов" Кипра

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о перечне обладателей "золотых паспортов" Кипра, сообщает "Газета.ру".
Он отметил, что не все должности в госкорпорациях попадают под ограничения. Также Песков призвал проверять газетные публикации, прежде чем рассматривать предоставленную информацию как факт.
"Далеко не все должности в государственных корпорациях попадают под ограничения, которые действуют в законе о госслужбе, – это с точки зрения юридических аспектов", – подчеркнул Песков.
Ранее кипрская газета Politis опубликовала список из 34 обладателей "золотых паспортов" страны. Сообщалось, что они получили их в 2008–2012 годах в обмен на инвестиции. Уточнялось, что в список вошли граждане России, Украины и Сирии.
Среди наших соотечественников обладателями кипрских "золотых паспортов", по информации издания, являются первый зампред "Внешэкономбанка" Михаил Кузовлев, муж певицы Алсу Ян Абрамов, основатель группы компании "Вид" Алексей Ушамирский и другие.
Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что планирует лишить семерых человек "золотых паспортов". Он сообщил, что планируется провести расследования в отношении мошенничества с получением этого статуса.
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