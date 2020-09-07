Politis назвала имена россиян с "золотыми паспортами" Кипра

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Стали известны владельцы 34 "золотых паспортов" Кипра, которые получили их в 2008–2012 годах в обмен на инвестиции. О них сообщила кипрская газета Politis.

В перечне присутствуют граждане России, Украины и Сирии. Среди наших соотечественников обладателями кипрских "золотых паспортов" являются первый зампред "Внешэкономбанка" Михаил Кузовлев, муж певицы Алсу Ян Абрамов и основатель группы компании "Вид" Алексей Ушамирский.

Также в список вошли предприниматель Антон Белобрагин, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, президент группы компаний "Арети" Игорь Макаров. Также в нем присутствуют украинские бизнесмены Игорь Коломойский, Елена Гайдук и Геннадий Боголюбов.

Сообщается, что президент Кипра Никос Анастасиадис намерен лишить "золотых паспортов" семерых человек. Он заявил об инициировании расследования в отношении мошенничества с получением этого статуса.

Глава островного государства подчеркнул, что в программе выдачи "золотых паспортов" были найдены лазейки и недоработки. В связи с этим на Кипре ввели более эффективные механизмы контроля.

Ранее с Кипра экстрадировали россиянина, который подозревается в мошенничестве. Имя злоумышленника не указали. Уточнялось, что он причинил имущественный ущерб путем обмана и злоупотребления доверием.