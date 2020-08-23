На Кипре власти запретили целоваться и танцевать на свадьбах

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Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на Кипре запретили целоваться, обниматься и танцевать на свадьбах и крестинах. Соответствующее решение приняли власти страны, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что поцелуи запрещены гостям торжеств, но не молодоженам. Также нельзя совершать рукопожатия.

"Во время поздравлений и приема число присутствующих не должно превышать 250 человек в час. Например, если общее число приглашенных составляет одну тысячу, то минимальное время, затраченное на поздравления и прием, должно составлять четыре часа", – сказано на сайте минздрава страны.

Не более 350 человек могут быть гостями званого обеда. Столы для них должны быть расставлены с учетом соблюдения социальной дистанции.

Сообщается, что ограничения продлятся до 15 января 2021 года. Всего на Кипре коронавирусом заразились 1395 человек.

Ранее стало известно, что в России готовят к выпуску интеллектуальные тепловизоры для контроля и пропуска людей. устройство позволит повысить безопасность. В частности, в организациях, где наблюдается большое количество людей. Это возможно благодаря высокой дальности действия.