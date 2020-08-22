Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США

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Один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков назвал в качестве причин широкого распространения коронавируса в США высокую мобильность населения, передает РБК.

"Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное", – сказал вирусолог.

По его словам, второй причиной распространения вируса стали слабые ограничительные меры в стране. Эксперт напомнил, что в Китае и ряде других европейских стран вводили "драконовские меры" для снижения числа заболевших.

"В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет", – объяснил Чумаков.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешность применения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. Трамп также рассказал о том, что разработка американской вакцины значительно продвинулась.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

В ведомстве также опровергли сообщения о том, что российская сторона якобы предложила США принять совместное участие в разработке вакцины против коронавируса. Американские чиновники ранее показали ситуацию таким образом, что якобы самостоятельно отказали России.

