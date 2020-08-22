Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США

13:08
Фото: ТАСС/Zuma
Один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков назвал в качестве причин широкого распространения коронавируса в США высокую мобильность населения, передает РБК.
"Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное", – сказал вирусолог.
По его словам, второй причиной распространения вируса стали слабые ограничительные меры в стране. Эксперт напомнил, что в Китае и ряде других европейских стран вводили "драконовские меры" для снижения числа заболевших.
"В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет", – объяснил Чумаков.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешность применения российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. Трамп также рассказал о том, что разработка американской вакцины значительно продвинулась.
11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".
В ведомстве также опровергли сообщения о том, что российская сторона якобы предложила США принять совместное участие в разработке вакцины против коронавируса. Американские чиновники ранее показали ситуацию таким образом, что якобы самостоятельно отказали России.
Вьетнам купит российскую вакцину от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: