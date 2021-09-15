В Раде рассказали о планах Порошенко повторно направить катера в Керченский пролив

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Эк-президент Украины Петр Порошенко планировал повторно направить катера в Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт, ввести чрезвычайное положение и добиться переноса президентских выборов в 2019 году. Об этом рассказал внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.

По его словам, еще три корабля Порошенко планировал направить в декабре 2018 года, но реализовать эту идею не решился занимавший тогда пост главы МВД Украины Арсен Аваков.

"Порошенко считал, что на горизонте нет сильного оппонента, пока не появился Зеленский. И только осенью 2018 года он понял, что выборы пойдут не в его пользу. Тогда и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы", – приводит слова Деркача РИА Новости.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября 2018 года нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Судна двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не реагировали на законные требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России. За нарушение границы и опасные маневры украинские военные суда были задержаны с применением силы.

На следующий день после инцидента Порошенко подписал указ Совета национальной безопасности и обороны о введении на территории Украины военного положения.