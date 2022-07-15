В Эстонии планируют запретить живущим в стране гражданам РФ владеть оружием

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Новая правительственная коалиция Эстонии хочет запретить живущим в стране гражданам России и Белоруссии владеть оружием, сообщает РИА Новости.

Кандидат на пост главы МВД Лаури Ляэнеметса рассказала, что такой закон могут принять к концу этого года. Лицензии на владение оружием, выданные проживающим в Эстонии россиянам и белорусам, признают недействительными. Причем она призвала аннулировать лицензии на владение оружием не только у них, но и у всех тех, кто проявляет враждебность в отношении Эстонии и Украины.

Ранее экс-премьер Эстонии Кая Каллас назвала Россию врагом республики. По ее словам, Эстония выстроила дружеские отношения со многими государствами, однако ее единственным врагом остается Россия. Кроме того, по мнению Каллас, РФ виновата в резком росте цен на энергоносители.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

