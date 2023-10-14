В США женщина сыграла свадьбу с самой собой

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Жительница США Сара Уилкинсон устроила церемонию бракосочетания с самой собой. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам 42-летней американки, она всегда мечтала о красивой церемонии бракосочетания. В детстве она наряжалась в фату из занавески, надевала на голову пластмассовую корону, а также уже задумывалась о будущих детях и семейном доме.

Однако женщине никак не везло на любовном фронте: единственные ее долгосрочные отношения начались в 28 лет и продлились четыре года. С тех пор она так и не смогла найти жениха, в связи с чем решила выйти замуж за саму себя.

Уилкинсон купила себе помолвочное кольцо с бриллиантом и организовала девичник и мальчишник для своих друзей. Во время церемонии бракосочетания она поклялась любить и беречь себя. Всего она потратила на свадьбу более 12 тысяч долларов.

В июне 2021 года в индийском округе Кендуджхар, штате Орисса, мужчина отменил свадьбу из-за того, что семья невесты приготовила неправильно карри.

До этого супруги из США продали свою свадьбу в TikTok за 15 тысяч долларов. Девушка записала короткий ролик, в котором рассказала, как должна пройти свадьба, а также предложила скидку.