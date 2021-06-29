В Индии мужчина отменил свадьбу из-за карри и женился на другой

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В индийском округе Кендуджхар, штате Орисса, мужчина отменил свадьбу из-за того, что семья невесты приготовила неправильно карри, сообщает издание News 18.

27-летний Рамакант Патра (Ramakant Patra) 23 июня планировал жениться на девушке из деревни Бандхагаон. Мужчина вместе с родственниками приехал на место церемонии, где их встретили родственники невесты и проводили к праздничному столу.

На момент подготовки к свадьбе Патра попросил в день торжества приготовить карри из баранины. Вот только на свадебном столе своего любимого блюда он не увидел, было приготовлено другое, без баранины, что его и возмутило. Между семьями разразился скандал, который привел к тому, что мужчина отказался жениться.

Но холостым он не остался – в тот же день он взял жены другую девушку из этого же района.

Ранее жених из Китая отменил свадьбу из-за поступка брата его невесты. Известно, что Чжан коллекционировал карточки с персонажами манги Yu-Gi-Oh!. Стоимость собранных им образцов составляла 17,5 миллиона рублей. Однако будущий шурин мужчины бросил эти карточки в аквариум.

