Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

17:00

Невеста в США заменила попавшего в больницу жениха манекеном

за рубежом

Фото: tiktok.com/@thevictorianyoungsville

В Сети появился ролик со свадьбы в американском городе Янгсвилле в штате Северная Каролина, на котором невеста танцевала с манекеном вместо жениха, сообщается на странице свадебной площадки The Victorian в TikTok.

Как выяснилось, герои видео Кристин и Гэннон Кармир поженились в июле 2020 года, но решили провести торжество позже из-за пандемии коронавируса. Когда его удалось организовать, пара столкнулась с новой проблемой: жениха госпитализировали с пищевым отравлением.

За два часа до свадьбы Гэннон был доставлен в одну из местных больниц. В итоге торжество состоялось без его личного присутствия, однако увидеть праздник он все же смог с экрана планшета.

Дело в том, что Кристин Кармир провела церемонию с манекеном в одежде жениха, вместо головы которого разместили устройство, куда вывели видеозвонок.

В Сети мнения о произошедшем разделились: часть пользователей похвалили взгляд пары на мир, другая часть расстроилась, что супруги не были рядом в такой день.

Сам Гэннон Кармир в комментариях отметил, что лично попросил Кристин насладиться торжеством без него.

В октябре СМИ сообщили о необычном свадебном происшествии в Замбии. Местная жительница сорвала свадьбу мужа с любовницей, причем мужчине ранее объявил супруге, что уезжает из родного города по рабочим делам.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать