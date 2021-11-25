Невеста в США заменила попавшего в больницу жениха манекеном

Фото: tiktok.com/@thevictorianyoungsville

В Сети появился ролик со свадьбы в американском городе Янгсвилле в штате Северная Каролина, на котором невеста танцевала с манекеном вместо жениха, сообщается на странице свадебной площадки The Victorian в TikTok.

Как выяснилось, герои видео Кристин и Гэннон Кармир поженились в июле 2020 года, но решили провести торжество позже из-за пандемии коронавируса. Когда его удалось организовать, пара столкнулась с новой проблемой: жениха госпитализировали с пищевым отравлением.

За два часа до свадьбы Гэннон был доставлен в одну из местных больниц. В итоге торжество состоялось без его личного присутствия, однако увидеть праздник он все же смог с экрана планшета.

Дело в том, что Кристин Кармир провела церемонию с манекеном в одежде жениха, вместо головы которого разместили устройство, куда вывели видеозвонок.

В Сети мнения о произошедшем разделились: часть пользователей похвалили взгляд пары на мир, другая часть расстроилась, что супруги не были рядом в такой день.

Сам Гэннон Кармир в комментариях отметил, что лично попросил Кристин насладиться торжеством без него.

В октябре СМИ сообщили о необычном свадебном происшествии в Замбии. Местная жительница сорвала свадьбу мужа с любовницей, причем мужчине ранее объявил супруге, что уезжает из родного города по рабочим делам.