Рейс с гробом Елизаветы II стал самым отслеживаемым в истории

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За маршрутом рейса, который доставлял гроб с телом британской королевы Елизаветы II, следили около 5 миллионов человек, что сделало его самым отслеживаемым в истории, сообщает сервис FlightRadar24.

По данным платформы, 4,79 миллиона пользователей следили за самолетом через веб-версию Flightradar24 и приложения для смартфонов, 296 тысяч человек – через прямую трансляцию на YouTube.

Так, в первую минуту после того, как самолет активировал приемопередающее устройство, за рейсом пытались проследить 6 миллионов человек, что побило рекорд просмотров маршрута самолета, в котором в августе летела спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань.

Накануне борт с телом британской королевы прибыл в Лондон. Гроб доставило военно-транспортное судно Boeing C-17 Globemaster, недавно отправлявшее гуманитарную помощь и вооружения на Украину. Сообщалось, что траурный кортеж проедет по улицам британской столицы в направлении Букингемского дворца. Там его встретят Карл III и его супруга королева-консорт Камилла, а также принц Уильям и принцесса Кейт.

Гроб выставят в одном из парадных залов резиденции монарха, где с Елизаветой II смогут проститься члены королевского двора и персонал. 14 сентября гроб из Букингемского дворца перевезут в Вестминстерский дворец, где он будет стоять до похорон.

Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Последние месяцы королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года ее госпитализировали, после чего она стала появляться на публике с тростью.

Похороны покойного монарха состоятся 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве. Церемония начнется в 13:00 по московскому времени. День похорон объявлен в Великобритании выходным.

