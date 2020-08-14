Лукашенко призвал жителей страны не выходить на улицы

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В ходе совещания с членами Совета безопасности президент Белоруссии призвал участников манифестаций остановиться и успокоиться, сообщает БелТА. Он также порекомендовал жителям не выходить на улицы.

Глава республики отметил, что участниками акций протестов в Белоруссии являются люди с криминальным прошлым, а организуют их из-за рубежа.

"Сегодня мы уже четко понимаем, что происходит, и видим действующих лиц. Как говорили ранее, организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым. Ну и наши – где дети, где не совсем уже дети", – сказал Лукашенко.

Он также добавил, что ситуация с протестами в Белоруссии не катастрофическая, но проблем хватает.

Ранее Следственный комитет Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.