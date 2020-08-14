Лукашенко призвал жителей страны не выходить на улицы

14 августа, 19:28
Фото: ТАСС/Николай Петров/БелТА
В ходе совещания с членами Совета безопасности президент Белоруссии призвал участников манифестаций остановиться и успокоиться, сообщает БелТА. Он также порекомендовал жителям не выходить на улицы.
Глава республики отметил, что участниками акций протестов в Белоруссии являются люди с криминальным прошлым, а организуют их из-за рубежа.
"Сегодня мы уже четко понимаем, что происходит, и видим действующих лиц. Как говорили ранее, организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым. Ну и наши – где дети, где не совсем уже дети", – сказал Лукашенко.
Он также добавил, что ситуация с протестами в Белоруссии не катастрофическая, но проблем хватает.
Ранее Следственный комитет Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.
В больницах остаются 150 пострадавших в ходе протестов – Минздрав Белоруссии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: