Отец Ассанжа призывает экстрадировать сына в Австралию

Джон Шиптон – отец основателя скандального портала Wikileaks Джулиана Ассанжа – призвал власти Австралии добиться экстрадиции его сына на родину, передает телеканал SBS News.
По словам Шиптона, возможность экстрадиции обсуждалась на встрече членов сената с представителями МИД Австралии. "Это можно легко решить – удовлетворительным для всех образом", – уверен он.
Также Шиптон сообщил, что его поразили кадры ареста сына. "Я видел, как его стаскивали полицейские по лестнице, и он не выглядел хорошо. Мне 74 года, и я выгляжу лучше его – в 47 лет. Это такой шок", – указал он.
Адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон в воскресенье, 14 апреля, заявил, что его подзащитный готов сотрудничать со шведским следствием, если прокуратура Швеции возобновит расследование против него по делу, связанному с преступлениями на сексуальной почве.
"Мы будем абсолютно рады ответить на эти вопросы, если и когда они возникнут", – заявила Робинсон в интервью телеканалу Sky News.
В четверг, 11 апреля, Ассанж был арестован в Лондоне. Журналист был взят под стражу британской полицией после того, как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет. Основателя WikiLeaks арестовали по двум причинам – из-за попытки скрыться от британского правосудия в 2012 году, а также по запросу об экстрадиции от США.
Программист из Австралии стал широко известен после того, как в 2010 году основанный им сайт опубликовал секретные документы Госдепа США, а также материалы, касающиеся военных действий в Ираке и Афганистане.
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Портал Wikileaks сообщил, что кот основателя организации Джулиана Ассанжа находится в безопасности. Сотрудники Wikileaks опубликовали видеозапись, на которой кот Мичи сидит перед телевизором и смотрит запись задержания своего хозяина. Ассанж завел кота в мае 2016 года. В октябре 2018 года эквадорские дипломаты составили для Ассанжа специальный регламент поведения.
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