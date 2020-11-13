Швеция признала провал своего прогноза по второй волне COVID-19

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Агентство общественного здравоохранения Швеции заявило, что его прогноз по второй волне COVID-19 провалился. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как предполагал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, эпидемиологическая ситуация осенью улучшится за счет выработки коллективного иммунитета, но в данный момент в стране увеличивается число госпитализаций пациентов с коронавирусом. В материале говорится, что в Стокгольме каждый пятый тест на COVID-19 положительный.

По словам вирусолога Лены Эйнхорн, в стране несколько дней назад было в восемь раз больше случаев заражения на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии.

В этих странах, по ее словам, обстановка осенью должна была быть хуже, поскольку у жителей Швеции должен был появиться иммунитет. Согласно последним данным, в этой стране зафиксировано 171 365 случаев коронавируса.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказывал, что пандемия коронавируса не прекратится до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 70–80%. По его словам, торможение начнется, когда иммунная прослойка достигнет 60% и выше. Что касается роста числа умерших от COVID-19, иммунолог посоветовал просчитать, пропорционален ли он росту числа выявленных случаев.