СМИ сообщили о задержании основателя бренда "Красная линия" Лиллевяли

11:56
Фото: twitter.com/Lillevyali_GLFG
В США задержали основателя брендов "Довгань", "Красная линия" и "Смак" Германа Лиллевяли, сообщает РБК со ссылкой на источники.
В РФ Лиллевяли обвиняется в мошенничестве. Следствие считает, что бизнесмен под видом оказания брокерских услуг расхищал средства состоятельных клиентов.
Его консультанты предлагали клиентам вложиться в акции известных компаний, однако по факту присваивали деньги. Ущерб от этих действий может составлять до девяти миллиардов рублей.
Лиллевяли находится в американской иммиграционной тюрьме больше месяца. В начале года он въехал в США по эстонскому паспорту. Визы у него не было, поэтому он мог находиться в США лишь 90 дней.
В этот период суд Южного округа штата Флорида рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли и постановил взыскать с него более 32 миллионов долларов.
Спустя несколько месяцев предпринимателя задержали. Выяснилось, что РФ подала в Интерпол уведомление о его розыске, поэтому он находится под арестом.
Российские правоохранители работают над тем, чтобы предпринимателя выдали стране. Ситуация осложняется тем, что между РФ и США нет соглашения об экстрадиции.
В 2013 году Герман Лиллевяли создал инвестиционную компанию Financial Group, работающую в сфере рыночно-нейтральных стратегий. Партнерами компании стали фирмы "Анкор инвест" и "Столичная финансовая группа".
В мае 2020 года стало известно об уголовном деле в отношении пяти менеджеров "Анкор инвест". Их подозревают в хищении средств инвесторов, при этом организатором преступления называют Лиллевяли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: