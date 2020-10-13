СМИ сообщили о задержании основателя бренда "Красная линия" Лиллевяли

Фото: twitter.com/Lillevyali_GLFG

В США задержали основателя брендов "Довгань", "Красная линия" и "Смак" Германа Лиллевяли, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В РФ Лиллевяли обвиняется в мошенничестве. Следствие считает, что бизнесмен под видом оказания брокерских услуг расхищал средства состоятельных клиентов.

Его консультанты предлагали клиентам вложиться в акции известных компаний, однако по факту присваивали деньги. Ущерб от этих действий может составлять до девяти миллиардов рублей.

Лиллевяли находится в американской иммиграционной тюрьме больше месяца. В начале года он въехал в США по эстонскому паспорту. Визы у него не было, поэтому он мог находиться в США лишь 90 дней.

В этот период суд Южного округа штата Флорида рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли и постановил взыскать с него более 32 миллионов долларов.

Спустя несколько месяцев предпринимателя задержали. Выяснилось, что РФ подала в Интерпол уведомление о его розыске, поэтому он находится под арестом.

Российские правоохранители работают над тем, чтобы предпринимателя выдали стране. Ситуация осложняется тем, что между РФ и США нет соглашения об экстрадиции.

В 2013 году Герман Лиллевяли создал инвестиционную компанию Financial Group, работающую в сфере рыночно-нейтральных стратегий. Партнерами компании стали фирмы "Анкор инвест" и "Столичная финансовая группа".

В мае 2020 года стало известно об уголовном деле в отношении пяти менеджеров "Анкор инвест". Их подозревают в хищении средств инвесторов, при этом организатором преступления называют Лиллевяли.