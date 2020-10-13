Житель Индии, которому снился Трамп, умер от беспокойства за политика

09:33
Фото: facebook.com/krish.raju.9231
Житель Индии Бусса Кришна, который видел Дональда Трампа во сне, умер после известия о заболевании президента США коронавирусом, сообщает "Вечерняя Москва".
Родственники покойного рассказали, что Кришна впал в депрессию и отказался от еды, узнав о недуге Трампа. 11 октября утро он проснулся, но вскоре упал без чувств. Его сердце не выдержало.
Уже в больнице врачи объявили, что он мертв. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Бусса Кришна начал обожествлять Дональда Трампа четыре года назад, после того, как американский лидер приснился ему.
COVID-19 обнаружили у президента США и его супруги Мелании в начале октября. Сначала президент оставался в Белом доме, однако из-за ухудшающегося состояния был госпитализирован. Лечащий врач уверял, что данная мера была предпринята лишь из соображений предосторожности.
Затем стало известно, что у Трампа обнаружили антитела к COVID-19. 6 октября президент вернулся в Белый дом после госпитализации. Он отмечал, что чувствует себя хорошо.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: