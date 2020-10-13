Житель Индии, которому снился Трамп, умер от беспокойства за политика

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Житель Индии Бусса Кришна, который видел Дональда Трампа во сне, умер после известия о заболевании президента США коронавирусом, сообщает "Вечерняя Москва".

Родственники покойного рассказали, что Кришна впал в депрессию и отказался от еды, узнав о недуге Трампа. 11 октября утро он проснулся, но вскоре упал без чувств. Его сердце не выдержало.

Уже в больнице врачи объявили, что он мертв. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Бусса Кришна начал обожествлять Дональда Трампа четыре года назад, после того, как американский лидер приснился ему.

COVID-19 обнаружили у президента США и его супруги Мелании в начале октября. Сначала президент оставался в Белом доме, однако из-за ухудшающегося состояния был госпитализирован. Лечащий врач уверял, что данная мера была предпринята лишь из соображений предосторожности.

Затем стало известно, что у Трампа обнаружили антитела к COVID-19. 6 октября президент вернулся в Белый дом после госпитализации. Он отмечал, что чувствует себя хорошо.