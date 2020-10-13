В Чехии запретили собираться группами из более чем 6 человек из-за COVID-19

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Фото: AP/TASS/Petr David Josek
В Чехии ввели новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Как заявил министр здравоохранения страны Роман Прымула, гражданам запрещается собираться группами из более чем 6 человек.
"Это касается как собраний во внутренних помещениях, так и проходящих под открытым небом", – передает слова министра ТАСС.
За последние сутки в Чехии зафиксировали 4 310 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране инфекцию подхватили 121 421 человек. Скончались от болезни 987 жителей.
Ранее в Великобритании объявили о новом ужесточении мер для борьбы с коронавирусом. Как сообщил премьер-министр Борис Джонсон, в стране вводится новая трехступенчатая система ограничений.
В Словакии с 12 октября средние школы перешли на дистанционный режим обучения. В стране запретили любые общественные мероприятия, кроме спортивных соревнований.
В свою очередь, в Польше ввели запрет на проведение массовых мероприятий и семейных праздников. Также на территории страны становится обязательным масочный режим.
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