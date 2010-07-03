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Происшествия

13 октября, 21:47

Число жертв тайфуна в Японии превысило 30 человек

за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/KIMIMASA MAYAMA/EPA

В результате тайфуна "Хагибис" в Японии погиб 31 человек. Число раненых достигло 186 человек, без вести пропали 14 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные экстренных служб.

В районах, которые пострадали от наводнений и оползней, ведутся спасательные работы. В некоторых муниципалитетов реки вышли из берегов, уровень воды поднялся до второго этажа домов. Минобороны страны мобилизовало около 27 тысяч сотрудников для проведения спасательных операций.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) накануне сообщили, что россиянам опасность не грозит.

"Они находятся в безопасности. Но, безусловно, туристы должны следить за прогнозом погоды, следовать указаниям представителей официальных органов и предпринимать адекватные ситуации действия", – говорится в сообщении АТОР.

Открыта круглосуточная горячая линия по телефону +81 50 38 16 27 87. Операторы готовы ответить на английском, китайском, корейском и японском языках.

В этом году тропические циклоны 19 раз косвенно или напрямую затрагивали японский архипелаг. Синоптики сравнивают "Хагибис" с тайфуном "Ида". Он пронесся по Японии в 1958 года и унес жизни свыше 1,2 тысячи человек.

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