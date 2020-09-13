Курц заявил о признаках второй волны коронавируса в Австрии

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Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что страна переживает начало второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает австрийское агентство APA.

"Число инфицированных растет день ото дня. Две недели назад было около 350 случаев заражений в день, а вчера у нас уже было более 850. Наиболее драматично ситуация развивается в Вене, на которую приходится 50% всех новых инфицированных в Австрии", – рассказал Курц.

Канцлер Австрии призвал население принять всевозможные меры для сокращения социальных контактов. В частности, он попросил жителей носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Курц сообщил, что власти Австрии с понедельника ужесточат меры для борьбы с распространением коронавируса. Он отмечал, что маски гражданам придется носить во всех общественных местах. В мероприятиях без зрительских мест, по словам Курца, смогут принимать участие максимум 50 человек в помещении и 100 – на открытом воздухе.

На прошлой неделе министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. По его словам, причина роста числа случаев инфекции кроется в проведении массовых свадебных церемоний и неосторожности на праздниках. Ситуация особенно ухудшилась в Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме.

В РФ за сутки подтвердили 5 449 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 650 случаев. Всего в России зарегистрирован 1 062 811 случай коронавирусной инфекции.

