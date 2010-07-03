Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:22

Пассажирам римского метро пришлось идти по тоннелям из-за сбоя

за рубежом происшествия транспорт

16:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: TASS/AP/Andrew Medichini

Утром 13 сентября в римском метро произошли сразу два сбоя, нескольким сотням пассажиров пришлось идти до ближайшей станции по тоннелю, пишет РИА Новости.

Сначала случился перебой с энергией на пересадочной станции "Термини", без света остались платформы и эскалаторы оранжевой линии А. Была включена аварийная подсветка. Затем на синей линии B посреди тоннеля сломался поезд. Пассажиры эвакуировались и пошли пешком до станции "Колизей".

В общей сложности движение было прекращено на отрезке из семи станций, между ними пустили автобусы.

Ранее прокуратура Рима сформулировала обвинения в адрес четырех сотрудников городского метро и транспортной компании Atac по делу об обвале эскалатора на одной из центральных станций "Репубблика". Они обвиняются в мошенничестве, халатности и действиях, повлекших ущерб здоровью третьих лиц.

Инцидент произошел вечером 23 октября 2018 года – при спуске эскалатор внезапно ускорился, в результате чего началась давка. В момент ЧП там находились российские болельщики ЦСКА, приехавшие на матч Лиги чемпионов против "Ромы". В результате 16 россиян были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Изначально итальянские власти обвинили в случившемся фанатов из России, которые якобы спровоцировали выход эскалатора из строя. Позже полиция изучила видео с камер наблюдения, и обвинения были сняты, а перед болельщиками извинились.

Читайте также

за рубежом происшествия транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика