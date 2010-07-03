Пассажирам римского метро пришлось идти по тоннелям из-за сбоя

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Утром 13 сентября в римском метро произошли сразу два сбоя, нескольким сотням пассажиров пришлось идти до ближайшей станции по тоннелю, пишет РИА Новости.

Сначала случился перебой с энергией на пересадочной станции "Термини", без света остались платформы и эскалаторы оранжевой линии А. Была включена аварийная подсветка. Затем на синей линии B посреди тоннеля сломался поезд. Пассажиры эвакуировались и пошли пешком до станции "Колизей".

В общей сложности движение было прекращено на отрезке из семи станций, между ними пустили автобусы.

Ранее прокуратура Рима сформулировала обвинения в адрес четырех сотрудников городского метро и транспортной компании Atac по делу об обвале эскалатора на одной из центральных станций "Репубблика". Они обвиняются в мошенничестве, халатности и действиях, повлекших ущерб здоровью третьих лиц.

Инцидент произошел вечером 23 октября 2018 года – при спуске эскалатор внезапно ускорился, в результате чего началась давка. В момент ЧП там находились российские болельщики ЦСКА, приехавшие на матч Лиги чемпионов против "Ромы". В результате 16 россиян были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Изначально итальянские власти обвинили в случившемся фанатов из России, которые якобы спровоцировали выход эскалатора из строя. Позже полиция изучила видео с камер наблюдения, и обвинения были сняты, а перед болельщиками извинились.