Четырем сотрудникам метро Рима предъявили обвинения в обвале эскалатора

Фото: ТАСС/AP/Vigili del Fuoco

Прокуратура Рима сформулировала обвинения в адрес четырех сотрудников римского метро и транспортной компании Atac ("Атак") по делу об обвале эскалатора на одной из центральных станций "Репубблика", сообщает ТАСС.

Они обвиняются в мошенничестве, халатности и действиях, повлекших ущерб здоровью третьих лиц.

Вечером 23 октября на станции метро "Репубблика" в Риме вышел из строя эскалатор. При спуске он внезапно ускорился, в результате чего началась давка. В момент ЧП на эскалаторе находились российские футбольные болельщики, которые прибыли на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским клубом "Рома". 16 россиян были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сначала итальянские власти обвиняли в случившемся самих фанатов ЦСКА, которые якобы спровоцировали выход эскалатора из строя. Позже, когда полиция изучила видео с камер наблюдения, обвинения сняли, а перед болельщиками извинились.