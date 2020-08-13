Помпео пригрозил России "огромной ценой" из-за якобы сговора с талибами

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Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России "огромной ценой", если подтвердятся данные о якобы сговоре российской стороны с боевиками запрещенной в РФ террористической организацией "Талибан".

По его словам, он уже обсуждал эту тему с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Если русские предлагают деньги за убийство американцев или других граждан из западных стран, то придется заплатить огромную цену", – цитирует его RT.

Газета The New York Times ранее сообщила, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат.

В статье отмечалось, что все якобы происходило на фоне переговоров США с талибами, чтобы сорвать примирение и вывод войск из Афганистана. При этом утверждалось, что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Однако доказательств предоставлено не было.

МИД РФ назвал информацию фейком. Посольство России направило ноту в Госдеп США, так как после публикации российские дипломаты начали получать угрозы.

Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные являются ложью. Он также выразил сожаление, что "уважаемые СМИ не гнушаются публиковать абсолютные утки".