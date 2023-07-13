Украинские беженцы из Чехии массово едут в отпуск на родину – СМИ

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В Европе оказались возмущены решением украинских беженцев поехать на родину в отпуск. Об этом сообщает издание Hlavné správy.

По информации журналистов, билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, и многие беженцы, скупившие их, едут на Украину только для отдыха.

Словацкий политик Марек Курта выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы действительно являются беженцами.

"Как можно называть человека военным беженцем, когда он едет отдыхать в страну, из которой бежал? И это на пособие, которое ему дали как беженцу?" – заявил он.

По данным издания, на сегодняшний день в Чехии находятся порядка 320 тысяч украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что беженцы из Украины отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в Финляндии из-за боязни лишиться пособий.

До этого в польском городе Познань украинские беженцы обратились к местному губернатору с просьбой разрешить им остаться в одном из городских общежитий, откуда их теперь принудительно выселяют.

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