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В мире

17:58

Самый глубокий в мире бассейн открылся в Дубае

за рубежом досуг

Фото: instagram.com/deepdivedubai

В Дубае открылся самый глубокий в мире бассейн, передает агентство Франс Пресс. Глубина погружения под воду на объекте составляет 60 метров.

Бассейн обустроили в водоеме Deep Dive, где, кроме основного резервуара, есть имитация затопленного города с воссозданными руинами древнего поселения.

Объем бассейна составляет более 14 миллионов литров воды. Это сопоставимо с емкостью шести олимпийских бассейнов. Форма объекта похожа на раковину. Такое решение является отсылкой к ныряльщикам за жемчугом, которыми ранее были известны эти края.

За один час посещения бассейна придется отдать от 135 до 410 долларов.

Ранее океанологи из Дании, Канады, Германии и Японии измерили содержание ртути в водах Тихого океана и выяснили, что на его дне откладывается большое количество этого токсичного металла в результате человеческой жизнедеятельности.

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