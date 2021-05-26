На дне Тихого океана обнаружили крупные отложения ртути

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Океанологи из Дании, Канады, Германии и Японии измерили содержание ртути в водах Тихого океана и выяснили, что на его дне откладывается большое количество этого токсичного металла в результате человеческой жизнедеятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Для исследования ученые выбрали два глубоководных желоба: Кермадек в восточной части океана и Аткакма – в западной. Глубина обоих варьируется от восьми до десяти километров. Замеры производились как в самых глубоких участках, так и в прилегающих. Оказалось, что концентрация ртути в первых значительно выше, чем в некоторых промышленно загрязненных районах акватории.

По словам ученых, полученные данные свидетельствуют о росте объема антропогенных выбросов вредных веществ в мировой океан.

"Хорошая новость в том, что океанские желоба действуют как места постоянной утилизации. Мы можем ожидать, что ртуть, которая там окажется, будет захоронена на многие миллионы лет, а тектоника плит перенесет ее в верхнюю мантию Земли", – приводятся слова одного из авторов исследования профессора Хамеда Санеи.

Ученые полагают, что результаты их работы помогут получить более полное представление о том, каким образом ртуть удаляется из литосферы.

Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили в образцах океанической коры изотопы плутония и железа, которые не встречаются в земных условиях.

По их мнению, это свидетельствует о том, что потоки веществ, выброшенных при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд, периодически достигают поверхности Земли.

