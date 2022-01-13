Расследование дела экс-главы КНБ Масимова начали в Казахстане

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Александр Астафьев

По делу бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова, подозреваемого в госизмене, началось расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий, сообщает РИА Новости.

По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Карима Масимова, задержаны бывшие заместители председателя КНБ – Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

Сам Масимов находится в изоляторе временного содержания.

Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей.

13 января Комитет национальной безопасности сообщил об отмене красного уровня террористической опасности в городах Нур-Султан и Шымкент, а также в 12 областях республики. Как утверждают в КНБ, обстановка в данных регионах полностью стабилизирована.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

