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Общество

18:23

Папа римский Франциск привился от коронавируса – СМИ

за рубежом общество

Фото: ТАСС/picture allianceHaring/Pool/Spaziani

Папа Римский Франциск привился от коронавируса, сообщает аргентинская газета La Nacion со ссылкой на источники.

Официального подтверждения от Ватикана пока не появилось.

Ранее вакцину от коронавируса получили королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филип. Какой именно препарат использовался, не уточнялось. Прививку поставил королевский врач в Виндзорском замке.

Также сообщалось, что Pfizer будет рассматривать возможность регистрации своей вакцины от коронавируса в России. В организации отметили, что компания сотрудничает с правительствами по всему миру.

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