Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос журналиста

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Министр обороны США Марк Эспер проявил минимальное знание русского языка, отвечая на вопрос американского журналиста по теме импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Главу Пентагона несколько раз спросили о том, будет ли он мстить подполковнику Александру Виндману, который дал показания в конгрессе США в рамках процедуры импичмента президента.

"No, nyet, nein. Какой язык вам подходит?" – ответил он на очередной вопрос по-английски, по-русски и по-немецки.

Ранее социологи установили, что больше половины опрошенных американцев поддержали идею начала процедуры импичмента Трампа. С инициативой демократов согласны 55% респондентов. Еще 24% уверены, что оснований для запуска процедуры уже достаточно.

Против импичмента выступили около трети опрошенных. Они посчитали, что действующий глава государства должен исполнять свои обязанности до истечения срока полномочий. При этом рейтинг одобрения работы Трампа оказался неизменным, он составляет 43%.

