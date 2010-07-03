Экс-мэр Нью-Йорка намерен баллотироваться в президенты США

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Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг планирует подать документы для участия в американских президентских выборах в 2020 году от Демократической партии. Об этом сообщает "Мир 24".

При этом в марте Блумберг заявлял, что не собирается баллотироваться на пост президента США.

Уточняется, что политик еще не принял окончательное решение по этому вопросу. Бывший мэр считает Дональда Трампа "беспрецедентной угрозой для страны". Демократы не должны позволить Трампу переизбраться на второй срок, однако нынешние кандидаты слишком слабы для этого, считает миллиардер.

По мнению Блумберга, в ближайшие несколько лет национальные проблемы могут стать гораздо острее, поскольку решения действующего президента США "только усугубляют ситуацию". В связи с этим "единственная реальная надежда на прогресс лежит за пределами Вашингтона".

Ранее президент Сирии Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США. Свою позицию сирийский лидер объяснил тем, что Трамп откровенно заявляет о своих целях.

