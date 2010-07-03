Асад назвал Трампа лучшим президентом США

Фото: kremlin.ru

Президент Сирии Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США. Об этом он заявил в интервью гостелеканалам Сирии, передает РИА Новости.

Свою позицию сирийский лидер объяснил тем, что Трамп откровенно заявляет о своих целях.

"Он лучший не из-за хорошей политики, а потому, что он наиболее прозрачен, он прямо говорит: "Нам нужна нефть", "Мы хотим избавиться от такого-то", "Хотим предоставлять услуги в обмен на деньги". Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?" – заявил Асад.

По его мнению, в целом лидеры США – преступники, которые, несмотря на это, получают Нобелевскую премию мира, по факту лишь реализуя интересы лобби.

Ранее Владимир Путин сообщил, что не имеет претензий к Дональду Трампу из-за проблем в отношениях двух стран. Он отметил, что в Кремле понимают, что их нормализации мешает внутриполитическая обстановка в США.

Глава государства отметил, что на данный момент президент США не может предпринять шаги для улучшения российско-американских отношений из-за внутриполитической повестки в стране. При этом Путин заверил, что Москва в любом случае готова работать с США.

