В ООН заявили об "иранском происхождении" атаковавших саудовские НПЗ ракет

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Крылатые ракеты, которые применялись для атак на объекты госнефтекомпании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в прошлом году, были "иранского происхождения". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.

В документе говорится, что ООН исследовала фрагменты оружия, примененного для атаки на объект нефтяной инфраструктуры Афиф, на международный аэропорт "Абха" и на объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс.

"Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения", – говорится в докладе.

Как отмечается, специалисты пришли к выводу, что беспилотники, которые участвовали атаках в мае и сентябре 2019 года, также иранского происхождения.

В 2019 году несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Королевству пришлось сократить производство сырья более чем вдвое.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией ведет боевые действия. Однако Эр-Рияд и Вашингтон считают, что нападения организовал Иран.

В Иране обвинения отвергли. МИД РФ осудил атаки по нефтяным объектам и призвал не спешить с выводами о том, кто стоит за ударами.