В Польше заявили, что будут приняты кадровые решения из-за падения ракеты под Быдгощем

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Власти Польши примут кадровые решения в связи с падением ракеты под Быдгощем. Доклад, представленный главой Минобороны страны Мариушем Блащаком, будет передан президенту Анджею Дуде, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Я могу сказать лишь то, что после анализа этого доклада будут приниматься дальнейшие решения, касающиеся кадровых вопросов хотя бы в армии", – цитирует его РИА Новости.

27 апреля в Польше обнаружили остатки "воздушного военного объекта". Обломки нашли в лесу в нескольких километрах от Быдгоща.

Минобороны Польши также сообщило об остатках неопознанного военного объекта недалеко от города Замосць, который находится примерно в 15 километрах от Быдгоща.

Позже СМИ сообщили, что ракета могла быть выпущена с российского самолета с территории Белоруссии. Однако глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что объект мог быть запущен с украинской территории.

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