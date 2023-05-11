В Минобороны Польши заявили, что упавшая у Быдгоща ракета прилетела с Украины

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Ракета, которая упала в районе Быдгоща Польши в декабре 2022 года, могла быть запущена с украинской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны страны Мариуша Блащака.

"Установлено, что 16 декабря подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону польского пространства объекте, который может быть ракетой", – подчеркнул министр.

27 апреля в Польше обнаружили остатки "воздушного военного объекта". Обломки нашли в лесу в нескольких километрах от Быдгоща.

Минобороны Польши также сообщило об остатках неопознанного военного объекта недалеко от города Замосць, который находится примерно в 15 километрах от Быдгоща.

Кроме того, в феврале сотрудники пограничной службы Молдавии нашли обломки ракеты, упавшей на севере страны. Пограничная служба действовала в соответствии с планом ЧС, увеличив количество патрулей в граничащих с Украиной районах.

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