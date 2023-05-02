Найденная в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета – СМИ

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Найденная в лесу вблизи Быдгоща в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета с территории Белоруссии, пишет портал Onet со ссылкой на источники в армии.

"У нас пока нет стопроцентного подтверждения этого факта, но многое указывает на то, что речь идет о ситуации, которая произошла несколько месяцев назад. Наш Центр воздушных операций тогда следил за полетом ракеты, но в определенный момент потерял ее", – заявил высокопоставленный польский военный.

Он отметил, что эта ситуация серьезная, она может иметь международные последствия. Вероятно, военный имеет в виду крылатую ракету Х-55. Однако данные о произошедшем засекречены. В Польше с деталями этой ситуации ознакомлены всего несколько человек.

Один из источников польского портала рассказал, что в настоящее время версия о российском происхождении ракеты является самой серьезной гипотезой. Ее принимают во внимание следователи, которые занимаются происшествием.

В конце апреля генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что обломки "воздушного военного объекта" нашли в лесу в нескольких километрах от Быдгоща.

Позже в СМИ сообщили, что на обломках ракеты "земля-воздух", найденной в Польше, обнаружили надписи на русском языке. При этом отметили, что это еще не означает, что ракета прилетела в Польшу из России.

