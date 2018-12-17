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02:53

В США рассказали о шпионаже на парадах Победы

за рубежом политика 9 Мая

02:53

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики Вашингтона Джеймс Дэвид заявил, что на парадах Победы на Красной площади в 1950-70-е годы работали западные спецслужбы.

По словам специалиста, который проанализировал опубликованные в 2018 году документы "Архива национальной безопасности", парады представляли интерес для разведки, когда СССР активно разрабатывал ракеты.

По его словам, они становились единственным способом получить изображения новейших вооружений с близкого расстояния. "Фотоохоту" за разработками в основном вели сотрудники дипломатических служб.

В частности, на сайте "АНБ" опубликованы фотографии с парадов разных лет. Некоторые сняты со ГУМа, другие – из первого ряда зрителей со стороны Кремля. При этом фото подписаны: "Советский источник".

Съемка велась и из окон зданий по пути следования техники с разных ракурсов. Дэвид отметил, что съемка на парадах наверняка остается частью сбора информации и сегодня, несмотря на наличие спутников.

В марте шведское министерство иностранных дел потребовало у посла России выдворить дипломата, якобы связанного с задержанным по подозрению в сборе разведданных в пользу Москвы гражданином Швеции.

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