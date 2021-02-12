Строительство "Северного потока – 2" возобновят на следующей неделе – СМИ

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Работы по строительству газопровода "Северный поток – 2" будут возобновлены на следующей неделе, сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на собственный источник.

"Непогода остановила "Северный поток – 2" лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться. Консорциум Nord Stream 2 полон решимости довести до конца многомиллиардный проект", – говорится в сообщении.

Прокладка газопровода идет в территориальных водах Дании с 6 февраля. Из 2 460 километров газопровода проложено уже более 2 300 километров. Этап работы по строительству "Северного потока – 2" в акватории Дании планируют завершить до конца апреля.

В рамках проекта ожидается возведение двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.