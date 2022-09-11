Верховный муфтий РФ усомнился в принадлежности Елизаветы II к роду пророка Мухаммеда

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Версия о принадлежности скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II к роду пророка Мухаммеда является выдумкой для оправдания колонизации Британской империей мусульманских стран, считает верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

"Когда колонии были, они пытались это оправдать тем, что она принадлежит к роду пророка Мухаммеда. Это было политической подоплекой колонизации мусульманских стран. А род пророка зафиксирован досконально, и никто из его рода ее не признавал потомком пророка Мухаммеда", – рассказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Ранее некоторые СМИ проследили родословную Елизаветы II до 40-го поколения и пришли к выводу, что королева могла состоять в родстве с мусульманскими королями, которые правили Испанией, и через них – с пророком Мухаммедом.

Королева скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Она умерла в возрасте 96 лет.

Отмечается, что похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве. Они запланированы на 19 сентября. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

