People: в штате Орегон победителю лотереи отказались выдать выигрыш

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Жителю американского штата Орегон, объявившему себя победителем лотереи Powerball, отказались выдать приз в 1,3 миллиарда долларов (120 миллиардов рублей. – Прим. ред.), передает People.

Уточняется, что участник обратился за денежным вознаграждением 6 апреля. На данный момент о нем ничего не известно.

Как объяснили организаторы лотереи, им необходимо убедиться в личности выигравшего.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы точно установить победителя перед вручением денег. Это займет какое-то время", – пояснили они.

Они также добавили, что для штата Орегон такой джекпот стал беспрецедентным.

Ранее житель Тюмени стал третьим лотерейным миллиардером по итогам новогоднего тиража "Русского лото". Уточняется, что всего по итогам лотереи выигрышными оказались 9 208 638 билетов, в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей.

До этого миллиард рублей выиграл житель Нижнего Новгорода. С помощью дополнительных методов проверки специалисты компании Group-IB удостоверились в неизменности лотерейных билетов до и после проведения розыгрыша.