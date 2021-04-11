Джонсон отказался присутствовать на похоронах принца Филиппа

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах принца Филиппа.

Как сообщили в британском правительстве, он считает, что на церемонии должны присутствовать члены королевской семьи.

"Премьер-министр всегда хотел действовать в соответствии с тем, что лучше для королевского двора", – приводит сообщение Reuters.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II умер 9 апреля на 100-м году жизни. Отпевание состоится 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Прощание пройдет в узком кругу с участием не более 30 человек, что вызвано пандемией коронавируса. Сам герцог Эдинбургский просил, чтобы похороны не были государственными и прошли в военном стиле.