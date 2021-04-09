Похороны принца Филиппа пройдут в узком кругу в Виндзоре из-за COVID-19

Фото: AP Photo/Hannah McKay / Pool via AP
Из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса похороны принца Филиппа проведут в узком кругу в Виндзоре. Об этом сообщил Военный колледж Соединенного Королевства.
"Похороны не будут государственными… Тело Его Королевского Высочества будет покоиться в Виндзорском замке перед похоронами в часовне святого Георгия. Это соответствует обычаю и желанию Его Королевского Высочества", – говорится в сообщении.
В организации также обратились с просьбой к представителям общественности, чтобы они не пытались участвовать в каких-либо мероприятиях, связанных с похоронами.
Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея. Траур по супругу королевы Великобритании продлится вплоть до его похорон, дата которых еще не объявлена. Все флаги страны будут приспущены.
Над сценарием своих будущих похорон принц Филипп работал лично на протяжении многих лет. Похороны консорта отличаются от похорон монарха меньшей формальностью. Они могут отражать особенности характера покойного. Принц Филипп отказался от государственных похорон в пользу менее пышных.
Слова соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью принца выразил Владимир Путин.
Парламент Великобритании почтит память супруга Королевы Елизаветы II
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: