Похороны принца Филиппа пройдут в узком кругу в Виндзоре из-за COVID-19

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Из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса похороны принца Филиппа проведут в узком кругу в Виндзоре. Об этом сообщил Военный колледж Соединенного Королевства.

"Похороны не будут государственными… Тело Его Королевского Высочества будет покоиться в Виндзорском замке перед похоронами в часовне святого Георгия. Это соответствует обычаю и желанию Его Королевского Высочества", – говорится в сообщении.

В организации также обратились с просьбой к представителям общественности, чтобы они не пытались участвовать в каких-либо мероприятиях, связанных с похоронами.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея. Траур по супругу королевы Великобритании продлится вплоть до его похорон, дата которых еще не объявлена. Все флаги страны будут приспущены.

Над сценарием своих будущих похорон принц Филипп работал лично на протяжении многих лет. Похороны консорта отличаются от похорон монарха меньшей формальностью. Они могут отражать особенности характера покойного. Принц Филипп отказался от государственных похорон в пользу менее пышных.

Слова соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью принца выразил Владимир Путин.