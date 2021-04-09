Путин выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

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Владимир Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью принца Филиппа. Об этом говорится на сайте Кремля.

"С именем Его Королевского Высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом", – говорится в телеграмме российского лидера.

Ранее посольство РФ в Лондоне выразило соболезнования в связи с кончиной супруга британской королевы.

"Наши сердечные соболезнования в связи с кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа. Герцогом Эдинбургским, праправнуком русского императора Николая I, восхищались и будут оплакивать многие россияне. Пусть его душа покоится с миром", – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея. Траур по супругу королевы Великобритании продлится вплоть до его похорон, дата которых еще не объявлена. Все флаги страны будут приспущены.

В знак траура парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах, мужчины – черные галстуки. Новые законы пока приниматься не будут, поскольку королева не будет заниматься в это время государственными делами.

Над сценарием своих будущих похорон принц Филипп работал лично на протяжении многих лет. Похороны консорта отличаются от похорон монарха меньшей формальностью. Они могут отражать особенности характера покойного. Принц Филипп отказался от государственных похорон в пользу менее пышных.

Его отпевание состоится в часовне святого Георгия в Виндзорском замке и пройдет в военном стиле. На церемонии будут присутствовать только родственники и ближайшие друзья королевской семьи. Несмотря на то что родители королевы и ее сестра принцесса Маргарет похоронены в часовне, принца похоронят в садах Фрогмор на территории замка. Это находится неподалеку от мавзолея королевы Виктории и принца Альберта.

Национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней. После этого королева Великобритании вернется к своим обязанностям. Кончина принца Филиппа не отразится на линии престолонаследия, так как он не был в числе претендентов на престол.