Англичане идут к Букингемскому дворцу почтить память принца Филиппа

9 апреля скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. Как сообщила пресс-служба Букингемского дворца, это произошло в Виндзорском замке. Англичане не могут поверить в происходящее. Многие, несмотря на эпидемию, вышли к стенам дворца почтить память принца. Подробности читайте в нашем материале.

"Это трагедия для Великобритании"

Фото: AP Photo/Alastair Grant, Pool

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея. Это случилось утром в Виндзорском замке. Кончину представителя королевской четы подтвердила пресс-служба Букингемского дворца. Однако причина смерти принца пока не уточняется.

"С глубоким прискорбием Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", – говорится в сообщении пресс-службы.

Парламент Великобритании соберется на специальную сессию, чтобы почтить память принца Филиппа. Владимир Путин уже принес соболезнования королеве.

Как рассказала Москве 24 жительница Великобритании Линда, англичане пока не осознали до конца произошедшее.

"Многие расстроились, я уверена. Правда, о реакции на смерть принца еще рано что-то говорить, сегодня рабочий день. Большинство все осознает только завтра", – заявила девушка.

Тем не менее возле Букингемского дворца уже собралось большое количество жителей города. Они пришли возложить цветы и почтить память принца.

"Флаги на дворце уже приспущены. Уже много людей пришло помянуть Филиппа. Все его любят, обожают. Тут сейчас очередь, чтобы положить цветы. Все с соблюдением социальной дистанции. Пресса стоит по другую сторону – все телеканалы мира. Мы все соболезнуем королеве и дворцу", – рассказала Москве 24 жительница столицы Великобритании Мариника Смирнова.



Видео: Москва 24



Мариника Смирнова жительница Лондона Большинство людей любят королеву, и нам очень жаль, что принц Филипп умер. Его любят, уважают, несут цветы. Люди до сих пор еще не могут поверить в то, что это на самом деле случилось. Но у Букингемского дворца будет еще столько людей, что, я думаю, скоро закроют все пути и подходы к нему.

Елена Афромеева, которая также проживает в Великобритании, в беседе с Москвой 24 добавила, что о кончине принца очень много говорят в СМИ. А чтобы почтить его память, граждане вспоминают все то, что Филипп сделал для своей страны.

"Люди стараются вспомнить все хорошее, что он сделал для развития страны, все проекты, которые он начинал и разрабатывал. Это трагедия для жителей Великобритании. Люди расстроены", – рассказала она.

Однако англичан тревожит и другой вопрос. Королева Елизавета II также находится в преклонном возрасте. Ей 94 года. И люди беспокоятся, как она перенесет потерю мужа.





Линда жительница Лондона Он женился на Елизавете еще до того, как она стала королевой. Прожить всю жизнь с мужчиной – и вот он ушел. А она осталась горевать. В таком возрасте это очень тяжело. Мне очень за нее печально.

"Больше всего мы боимся того, что случится с королевой. Она в преклонном возрасте, и всем тоже за нее страшно", – добавила Мариника Смирнова.

История принца

Фото: AP Photo/Leon Neal

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу. Он учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. В звании мичмана прошел Вторую мировую войну на Военно-морском флоте. После этого стал старшим лейтенантом.

С королевой принц познакомился еще во время обучения в колледже. Сначала между ними завязалась переписка, а в ноябре 1947 года состоялось их бракосочетание в Вестминстерском аббатстве. Пара провела вместе более 70 лет, у них четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; принцесса Анна; принц Эндрю, герцог Йоркский; принц Эдвард, граф Уэссекский.

Что касается государственных чинов, в 1964–1986 годах принц Филипп являлся президентом Международной федерации конного спорта, а в 1981–1996 годах – Всемирного фонда дикой природы. Кроме того, он выполнял церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи и сопровождал королеву на различных мероприятиях.

На счету Филиппа также большое количество военных званий и должностей, наград и почетных званий.

Как сообщают СМИ, с 2017 у герцога появились проблемы со здоровьем: он несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем. В начале марта 2021 года 99-летний пациент успешно перенес свою последнюю операцию и благополучно отправился в Винздор, где и провел остаток своей жизни.

Похороны и траур

Фото: Москва 24

Похороны принца Филиппа проведут в Виндзоре. Они пройдут в узком кругу из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Принц Филипп отказался от государственных похорон в пользу менее пышных. Отмечается, что над их сценарием прощания он работал лично на протяжении многих лет. Похороны консорта отличаются от похорон монарха меньшей формальностью, а также могут отражать особенности характера покойного.





из сообщения Военного колледжа Соединенного Королевства Похороны не будут государственными… До похорон тело Его Королевского Высочества будет покоиться в Виндзорском замке в часовне святого Георгия. Это соответствует обычаю и желанию Его Королевского Высочества.

Также в Великобритании начался траур. Сразу после сообщения о смерти принца флаг над Букингемским дворцом приспустили наполовину.

Как сообщают СМИ, королева Елизавета II пробудет в трауре 8 дней. В этот период она не будет выполнять обязанности, положенные ей по чину: за это время королева не одобрит ни один закон.

После похорон Елизавета II вернется к своим обязанностям, однако продолжит носить траур. Предполагается, что вся королевская семья пробудет в трауре 30 дней.